Bryan Adams: Rock-Wurlitzer ohne Ecken und Kanten

Beim an die 50er angelehnten Rockabilly-Klassiker „You Belong To Me“ packt die Band einen Kontrabass aus und Adams baut den Klassiker „Blue Suede Shoes“ ein, das live überraschend harte „The Only Thing That Looks Good On Me Is You“ begeistert mit Stroboskop-Lichteffekten und AC/DC-Riffing und im zärtlichen, nur vom Piano und einer Akustikgitarre begleiteten Soloteil mit „Here I Am“ und „When You’re Gone“ dreht er das Tempo von 180 auf 0. Natürlich treffen all die Songs ins Schwarze und reißen mit, doch mit Fortdauer des Sets hofft man zunehmend auf eine Überraschung. Einen kurzen Ausritt aus der tadellos geschmierten Maschinerie des Erfolgs. Et voila - auch das hat der Perfektionist für uns im Köcher. Im zweiten Drittel, direkt nach dem leidlich totgespielten „Summer Of ‘69“, dürfen sich die Fans in Form von Wunschzetteln eine Zeit lang außerhalb der Formatradioschiene bewegen.