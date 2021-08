„Queen“-Foto von Bryan Adams brachte 54.600 Euro

Der Promi-Bonus des Künstlers – wenn auch aus einer gänzlich anderen Sparte – macht sich bezahlt. Seit die Leica Galerie in der Salzburger Gaisbergstraße mit der Ausstellung „Exposed“ Fotografien des kanadischen Rockstars Bryan Adams präsentiert (noch bis November), freut man sich über ausgezeichnete Besucherzahlen und durchwegs positives Feedback. Jetzt wurde sogar die teuerste Fotografie der Serie verkauft: ein Porträt der britischen Queen zum Preis von 54.600 Euro. Das Besondere an diesem Foto: Es ist keine der üblichen Ablichtungen, die das Staatsoberhaupt in einem politisch korrekten, herrschaftlich-sterilen Umfeld zeigen, sondern ein eher zufällig entstandener „Schnappschuss“ inklusive schmutziger Gummistiefel der Queen und ihres Mannes.