Kehrt die KPÖ nach 65 Jahren ins Parlament zurück?

Christoph Haselmayer vom Meinungsforschungsinstitut IFDD hingegen glaubt an die Zugkraft Schweigers. „Er ist medial tauglich und hat ein gutes Auftreten. Ich traue der KPÖ rund vier Prozent zu, Kollegen sehen das ähnlich.“ Wichtig sei, dass die KPÖ in Sonntagsfragen und im Wahlkampf auch zu Diskussionen in Medien vorkomme.