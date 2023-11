Kuriose Attacken: SPÖ und ÖVP mit offenem Visier

Kurioses am Wochenende. Quasi zeitgleich rauschten zwei offene Briefe herein. Einer von ÖVP-General Christian Stocker an SPÖ-Chef Babler, einer von SPÖ-Geschäftsführerin Sandra Breiteneder an die ÖVP Niederösterreich. Dort koaliert man mit der FPÖ.