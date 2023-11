Bub nach Crash mit Oldtimer ins Spital geflogen

Zu einem schlimmen Unfall ist es am Samstag in der an Österreich grenzende Schweizer Gemeinde Rüthi (Kanton St. Gallen) gekommen. Vier Kinder zwischen vier und 14 Jahren waren mit einem landwirtschaftlichen Oldtimer unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle verloren. Ein Kind wurde überrollt und musste in eine Klinik geflogen werden.