„Österreicher sind nicht bereit, teilzunehmen“

Bei all den Kuriositäten sucht man eines vergebens: Österreicher auf der Fight-Card. „Ich habe so ziemlich jedes Gym angefragt. Einige der Kämpfer sind im Boxverband, dürfen nicht außerhalb kämpfen. Andere haben keine Erfahrung mit MMA-Handschuhen und offenen Gewichtsklassen“, so der Mann aus Apulien.