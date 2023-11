Herzerfreuende Schimpfkanonade zum Neustart

Besser begibt man sich derzeit an die Ränder, wenn man die bedrohlich schwindende Theaterlust wieder in sich aufrufen will. Palmetshofer und Markovic in neu besetzten Kabelwerk waren dazu eindeutig geeigneter als etwa das Burgtheater. Das plakatiert zwar „Aufstehen, bevor es wieder dunkel wird“, bringt aber außer beleidigtem Wabern wenig Konfrontatives zusammen. Und während in den Kammerspielen befähigte Theatergreise vierer Generationen im Deklamationston die mangelnde Wokeness von Wedekinds „Lulu“ geißeln, bringt das Schauspielhaus unter neuer Leitung einen der anregendsten Theatertexte seit langem.