Wiener Gemeindebau am Canal Grande

Rosarotes Riesensofa

Im Wiener Teil leuchtet ein rosarotes Riesensofa, inspiriert von einem Spielraum in Alt-Erlaa, vor einer Wien-Karte. Auf ihr sieht man in beeindruckender Menge die Gemeindebauten eingezeichnet. An den Seiten dokumentieren zahlreiche Infotafeln, Datengrafiken, Fotos und Kurzvideos die Wohnbauentwicklung Wiens von der Pionierarbeit des Roten Wien in den 1920er-Jahren bis hinauf in die Gegenwart. Vorbei etwa an Alt-Erlaa, Hausbesetzungsprojekten wie Arena und WUK oder Wohn-Modellen wie die Sargfabrik, hinauf zu den neuen Stadtentwicklungsgebieten, etwa Seestadt, Sonnwend- oder Nordbahnviertel. Der Innenhof mit seinem dem ursprünglichen Brunnen nachempfundenen Forum gehört den Diskussionen, dem Austausch und dem Voneinander-Lernen.