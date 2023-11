Job- und Karrieremesse an Klagenfurter Universität

Die „Connect“, die größte Job- und Karrieremesse Südösterreichs, findet am Dienstag 7. November (9 bis 15 Uhr) wieder an der Uni statt. Maturanten, Studenten, Absolventen aber auch Quereinsteiger können dort mit 80 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen in Kontakt kommen, die ihrerseits Ausschau nach Talenten halten. An Infoständen, aber auch bei Experten-Vorträgen in den Hörsälen erfährt man alles, kann auch gleich vor Ort Bewerbungen deponieren.