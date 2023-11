Remis für ÖHB-Team gegen Gastgeber Tunesien

Gegen Tunisien kam es nach zwischenzeitlich zweimal verspieltem Viertore-Vorsprung des ÖHB-Teams in einer dramatischen Schlussphase zur Punkteteilung. Den Sieg der Gastgeber verhinderte in den Schlusssekunden ein vergebener Siebenmeter an die Stange. Bester Werfer für Österreich war in Abwesenheit von Kapitän Mykola Bilyk und Routinier Robert Weber mit zehn Toren Sebastian Frimmel.