Traditionsbetrieb schließt nach 98 Jahren

Ausgefallene Süßigkeiten, saisonale Pralinen, Tee, Geschenke, Leckereien: Die Zuckerlzentrale in der Herzog-Ernst-Gasse 5 in Bruck an der Mur ist eine wahre Institution. 1925 gründeten Josef und Leopoldine Huber den Süßwarenhandels im historischen Flößmeisterhaus. 2016 übernahm die damals erst 21-Jährige Katharina Schaufler den Betrieb von der Großmutter.