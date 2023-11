Reha für Patientin durch PVA anfangs abgelehnt

„Ich bin in den letzten Jahren leider sehr oft operiert worden und habe daher auch des Öfteren eine Reha absolviert“, schrieb Luise M. (Name geändert) der Ombudsfrau. Im Oktober 2022 erkrankte die Niederösterreicherin an Corona und musste ob ihres Gesundheitszustandes, einer Lungenentzündung, sogar im Krankenhaus behandelt werden.