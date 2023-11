Leiche auf Parkplatz: Todesursache noch unklar

Der Notruf ging Donnerstag in der Früh in der Landessicherheitszentrale ein. In einem Auto auf dem Parkplatz bei der Rotunde in Oberwart war die Leiche eines jungen Mannes entdeckt worden. Die Todesursache ist unklar. Schwere Verletzungen, die sofort auf eine Gewalttat hinweisen würden, waren für die Ermittler nicht feststellbar.