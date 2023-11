Ort von Außenwelt abgeschottet: Elektriker hilft

Hilfe aus dem Nachbarort

Den 70 Bewohnern Freude bereiten und ihnen in dieser Zeit beistehen wollen Markus Dolinar vom Nachbarort Haimach und sein Freund Ewald Mödritscher. Die beiden haben sich nämlich auf den Weg gemacht und den Bewohnern ihre Hilfe angeboten. Sie wollen die Familien unterstützen, sollte es Probleme bei der Stromversorgung geben. „Ewald betreibt eine Elektrofirma in Weitensfeld und war sofort von der Idee begeistert“, zeigt sich der Landwirt Markus Dolinar für das Engagement seines Freundes dankbar. „Denn in Zeiten der Teuerung ist Hilfe vonseiten der Unternehmer nicht mehr selbstverständlich.“