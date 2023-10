Neue Hoffnung für abgeschnittene Ortschaft

Es grenzte fast an ein Wunder, dass am 15. Dezember 2022 auf der Guntschacher Straße niemand zu Schaden kam. Denn gewaltige Brocken des Hemmafelsens donnerten auf die einzige Verbindungsstraße zu der 70-Seelen-Ortschaft (wir berichteten). Doch die Bewohner des idyllischen Ortes an der Drau mussten seither noch viel mehr durchleben.