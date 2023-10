Hamas-Tunnel haben Strom und Wasservorräte

Zugänge unter Krankenhäusern?

Das israelische Heer geht davon aus, dass die Hamas die meisten ihrer Angriffe aus den Tunneln heraus steuert (siehe Video oben). Zugänge zu dem Tunnelsystem soll es unter anderem unter Krankenhäusern geben. Die Hamas könne „ihr unterirdisches Netzwerk nutzen, um Kämpfer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen - oder um sie von Gefahren fernzuhalten“, sagte Mick Ryan, ein pensionierter US-General, der jetzt für die Denkfabrik Center for Strategic and International Studies tätig ist.