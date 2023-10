Schlagerstar Heino: Weihnachten, wie es früher war

„Schön ist es, auf der Welt zu sein“

(Stimm-)Gewaltige Unterstützung für den deutschen Sänger, der mittlerweile in Kitzbühel lebt, kommt von Anita Hegerland, die 1971 das Lied „Schön ist es, auf der Welt zu sein“ zum Besten gab. Beim heutigen Besuch in der „Steirerkrone“-Redaktion hatte man sofort das kleine blonde Mädchen vor Augen, das im Duett mit Roy Black das Publikum verzauberte. „Es waren so schöne Zeiten damals“, erinnert sich die Norwegerin an die Auftritte mit dem 1991 verstorbenen Entertainer.