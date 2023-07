Schlager-Gigant Heino hat ein bäriges Geheimnis

Liebe User, wir wollen Ihnen an dieser Stelle keinen Bären aufbinden: Heino bekommt einen eigenen Teddybären von der Kult-Firma Steiff gewidmet. Nicht das erste Mal, dass die deutsche Firma eine Promi-Edition auflegt. Einst war das auch so mit einem Lagerfeld-Bären. Kostete der zu Beginn 1000 Euro, wird man heute nur schwierig einen unter 4000 bis 5000 Euro ergattern. Denn die Auflage war streng limitiert. So wie es jetzt auch beim Heino-Teddybären der Fall ist.