Beim Gendern hört sich für Heino aber der Spaß auf

Unglaublich aber wahr, die lebende Volkslied-Legende Heino wird heuer 85 Jahre jung. Rechtzeitig vor dem Geburtstag machte sich der Wahl-Kitzbüheler (er logiert mit Blick auf die Streif) selbst ein Geschenk. Er produzierte das Album mit dem Titel „Lieder meiner Heimat“ (ab 18. August im Handel und per heute vorbestellbar). „Darauf zu hören gibt es die größten Ballermann-Hits, denn viele dieser Lieder sind im deutschen Sprachraum längst zum Volkslied mutiert, weshalb sie dann somit auch für mich passen“, erzählt Heino im „Krone“-Gespräch. Ein Coup ist es so oder so, denn alleine Titel wie „10 nackte Frisösen“, oder „Geh mal Bier holen“ aus dem Mund des Kult-Barden zu hören, ist eine (Hör)Sünde wert.