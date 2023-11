„Entschuldige dich bei meinem Papa, oder zieh aus“

Mordversuch! Der Messerangriff eines 66-jährigen Laakirchners gegen seine Ehefrau (60) hat seine eigentliche Ursache in einem – wie der Tatverdächtige in der Befragung sagte – banalen Streit vom Vortag. Aber nicht unter den Ehepartnern, sondern mit dem Schwiegervater. „Bereinige den Streit und entschuldige dich, sonst werfe ich dich aus der Wohnung“, soll am Montag dann die 60-Jährige ihrem Gatten in der gemeinsamen Wohnung verbal die Pistole an die Brust gesetzt haben.