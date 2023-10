Eigentumswohnungen: Preise weiter gesunken

Am teuersten sind Eigentumswohnungen in Innsbruck

In Klagenfurt und Graz ist man im Schnitt mit 2800 bzw. 3000 Euro pro Quadratmeter dabei. Während Linz preislich im Mittelfeld rangiert, muss in Wien mit einem Preis von rund 4400 Euro gerechnet werden, wobei in Wien die Preise bereits um acht Prozent gesunken sind. Rund 400 Euro mehr muss man in der Mozartstadt hinblättern. Und eine gebrauchte Wohnung in Innsbruck gibt es ab etwa 5300 Euro pro Quadratmeter. Dabei sind dort die Preise bereits um rund zehn Prozent gesunken.