Wie werden Eigenheime endlich wieder leistbar?

„Krone“: Frau Varga, welche Bedeutung schreiben Sie Eigentum in der heutigen Zeit noch zu?

Christiane Varga: Das war unter anderem Thema meines Referats bei der 50-Jahr-Feier der Vorarlberger Eigentümervereinigung vergangene Woche in Feldkirch. Tatsächlich gab es Eigentum schon in frühgeschichtlicher Zeit, etwa in Form von Grabbeilagen. Schmuck oder Waffen wurden in Gräber gelegt. Das zeigt, dass Eigentum mit Individualität zu tun hat und vielleicht sogar mit Identität.