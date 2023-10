„Kam mit Messer, weil Schokolade sinnlos war“

„Ich habe ein Messer mitgenommen, denn Blumen und Schokolade hätten nicht genützt, um mit ihr zu reden“ – so erklärt jener Israeli (26) zusammengefasst, warum er in Regau eine angebetete 34-Jährige abgepasst und sie mit vorgehaltenem Messer in ihre Wohnung gedrängt hatte. „Er wollte sie zur Rede stellen, warum sie – seiner Meinung nach – mit ihm Schluss gemacht hatte“, erklärt Silke Enzlmüller, Sprecherin der Welser Staatsanwaltschaft, das Motiv des in München lebenden Angreifers.