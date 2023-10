Internet-Freund schnitt Frau mit Messer Hals auf

Der in München lebende Israeli, den die Holländerin zuvor nur aus dem Internet kannte, soll der Frau in einem Mehrparteienhaus in der Ortschaft Schalchham aufgelauert haben. Sie hatten in Corona-Zeiten miteinander gechattet, die 34-Jährige aber dann den Kontakt abgebrochen, weil er immer merkwürdiger geworden war.