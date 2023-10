Alkolenker war mit Kindern im Auto unterwegs

Zu laut, zu kaputt

In Eisenstadt musste einem getunten Auto sogar das Kennzeichen abgenommen werden. Das umgebaute Fahrzeug war bei den Lärmmessungen um 28,5 Dezibel zu laut. Zu kaputt war hingegen ein Kleintransporter, den die Beamten im Bezirk Neusiedl am See stoppten. Das Fahrzeug hatte bereits einen Riss im Rahmen. Eine Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen abgenommen.