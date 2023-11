Ein ganzer Tag im Zeichen der Freiwilligkeit

Knapp 50 ausstellende Gruppen aus den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Jugend, Senioren, Zivilschutz, Blaulichtorganisationen, oder Umwelt präsentieren am Sonntag, 12. November, im Regierungsviertel St. Pölten von 10 bis 17 Uhr ihre Arbeit, ihr Können und ihre Motivationsgründe. Bereits zum fünften Mal ist damit das NÖ-Landhaus Gastgeber der Freiwilligenmesse. „Ich freue mich, dass so viele Organisationen und Institutionen an der Messe teilnehmen. Die große Resonanz unterstreicht die Bedeutung der Freiwilligenarbeit für unsere Gesellschaft. Es erfüllt mich mit Stolz, dass sich so viele Niederösterreicher in den Dienst der Gemeinschaft stellen“, würdigt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die ehrenamtlichen Leistungen.