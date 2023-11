Wer anderen Menschen hilft, ist selbst glücklicher

Die Niederösterreichische Freiwilligenmesse, die heute in einer Woche im und rund um das Landhaus in St. Pölten über die Bühne geht, ist dabei sozusagen eine Leistungsschau des Freiwilligenamtes. Ab 10 Uhr wird am 12. November darüber informiert, wo und wie sich Interessierte aktiv einbringen können. Mehr als 50 Organisationen stehen für Fragen, Auskünfte sowie Beratung zur Verfügung und freuen sich, neue Freiwillige zu gewinnen. Das bunte Rahmenprogramm dauert bis 16 Uhr, dazu lädt auch das Museum Niederösterreich bei freiem Eintritt zum Erkunden ein. Organisiert wird die Messe von der Kulturregion - siehe dazu den Gastkommentar von Geschäftsführer Martin Lammerhuber auf den folgenden Zeilen.