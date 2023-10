Nahtoderfahrung: Wie das Gehirn mit uns spielt

Früher war der Tod klar mit dem Herzstillstand definiert, heute lässt er sich - Intensivmedizin sei dank - über Monate hinauszögern. Gehirnforscher Jürgen Sandkühler klärt im Gespräch mit Krone+ auf, wann genau wir sterben, warum Bewegungen nicht auch Leben bedeuten, was wir an der Schwelle zum Tod erleben - und was Stress und Nahtoderfahrungen gemeinsam haben.