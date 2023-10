Mystisch, klug, fair: Was Raben so besonders macht

Vor allem im Herbst dominieren sie wieder Himmel, Gärten, Äcker: die Raben. Ihre präganten Rufe schallen in der kalten Jahreszeit vermehrt an unser Ohr. Einst je nach Sage als Todesankünder oder weise Kreatur gehandelt. Oder Halt! Sind es doch keine Raben, sondern Krähen? Oder gar Dohlen? Wie der Laie sie unterscheiden kann und was das Besondere an diesen Vögeln ist, haben wir recherchiert.