Formel 1: Großer Preis von Mexiko ab 21 Uhr LIVE

Ferrari-Pilot Charles Leclerc sicherte sich am Samstag im Qualifying für den Großen Preis von Mexiko überraschend die Pole. Der Monegasse fuhr am Samstag auf dem stimmungsvollen Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt die Bestzeit vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz (+0,067 Sek.). Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0,097) musste sich im Red Bull mit dem dritten Startplatz für das 19. Saisonrennen heute begnügen.