Harakiri-Start! Perez fliegt in erster Kurve raus

Start-Wahnsinn in Mexiko! Leclerc und Sainz stehen in der ersten Reihe, doch als die roten Ampeln erlöschen, attackiert Red Bull gleich mit voller Kraft. Verstappen quetscht sich an den Ferraris vorbei. Auch Pérez prescht nach vorne, hat sogar die beste Ausgangsposition für die erste Kurve. Doch der Mexikaner biegt zu früh ein und touchiert mit Leclerc. Er fliegt raus, die Zuschauer toben.