Rad brennt! Magnussen kracht ungebremst in Bande

Es war in Runde 35: Kevin Magnussen ist in Kurve acht die Radaufhängung hinten links gebrochen, damit wurde der Däne zum Passagier. In Kurve neun krachte der Haas-Pilot ungebremst in die Bande, obwohl er eigentlich eingelenkt hatte. Der Aufprall war heftig, os schlimm, dass das Auto sogar kurz zu brennen begonnen hat.