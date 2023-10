Zweite Niederlage in Folge für Pöltl und Toronto

Der amtierende Liga-„MVP“ Joel Embiid und Tyrese Maxey erzielten je 34 Punkte für Philadelphia. Erfolgreichster Scorer der Raptors war wie schon am Vortag Scottie Barnes. Er verbuchte 24 Zähler. Am Montag sind die Portland Trail Blazers am Ontariosee zu Gast. Zach LaVine markierte mit 51 Punkten eine Karrierebestleistung in der NBA. Dennoch unterlagen die Chicago Bulls bei den Detroit Pistons 102:118.