200 Straßen-Schäden: Steiermark steht vor Rekord

Spezialisten seit Monaten im Dauereinsatz

Die Häufung an Rutschungen stellt die Straßensanierer dabei vor die größte Herausforderung: „Wir hatten noch nie so viele Schadstellen gleichzeitig, Landes-Geologen und Straßenerhaltungsdienst geben ihr Bestes, alle Schäden so rasch wie möglich zu beheben“, wird betont - aber es wäre für alle Beteiligten heuer eine „schwierige Situation“.