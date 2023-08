Nach Hangrutschung: Weinstraße bald wieder frei

Die Vorfälle am Graßnitzberg (Gemeinde Straß) haben Wellen bis in die Landespolitik geschlagen. Bei strömenden Regen hatte sich Mitte Mai die L613 in diesen Bereich abgesenkt - kurz darauf kam es zu einer gröberen Hangrutschung. Nicht die erste in diesem Bereich: Bereits im Jänner 2021 rutschte eine ganze Weingarten-Terrassenanlage ab. Zuvor war auf diesem Grund trotz Warnungen der Bezirkshauptmannschaft ein etwa zwei Hektar großer Wald gerodet worden. Im Dezember 2022 musste die äußere Fahrbahn erneut gesperrt werden, da nun auch die Straße selber erstmals absank.