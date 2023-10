Mit dem vollbepackten Fahrrad rund um die Welt

Wettergott spielt nach eigenen Regeln

„Richtiges Timing ist eine der wesentlichen Komponenten“, lautet eine wichtige Erkenntnis der Extremtour. Der Spruch „Weather can make or break your trip“ („Das Wetter kann über Erfolg oder Misserfolg deiner Reise entscheiden“) hat sich eingeprägt. Das gilt ganz besonders, wenn man der Witterung so ausgesetzt ist wie auf einem Fahrrad.