Jungbullen fahren im Aufwind nach Wien

Seit mehr als zwei Monaten läuft der FC Liefering in der zweiten Liga einem Sieg hinterher, liegt nur auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. In der Youth League dagegen lachen die Mozartstädter von Rang eins. Nach dem 3:2-Erfolg am Dienstag über Inter Mailand fahren die Jungbullen am Samstag im Aufwind zum Match gegen die zehntplatzierte Vienna. „Wir haben im Spiel gegen den Ball taktisch sehr viel richtig gemacht. Genau diese Erkenntnisse wollen wir jetzt mitnehmen“, hofft Trainer Onur Cinel auf einen Auswärtssieg.