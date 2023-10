Liefering ist weiter in der Abwärtsspirale

Wie man gewinnt, wissen die Jungbullen seit geraumer Zeit nur gegen internationale Gegner. In der zweiten Liga hatten sie dieses Gefühl schon seit dem 18. August (2:1 gegen Bregenz) nicht mehr. Obwohl Zeteny Jano Liefering mit einem Weitschuss ins linke Eck gegen die Admira in Führung brachte (25.), reichte es nach dem Ausgleichstreffer von Ex-Bulle Georg Teigl (67.) bei der Matinee nur zu einem 1:1. Das siebente sieglose Spiel in Folge bedeutet, dass das Team von Onur Cinel den eigenen Negativrekord von sieben Partien ohne „Dreier“ (innerhalb einer Saison) egalisiert hat.