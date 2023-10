Liefering torkelt weiter im Keller umher

Seit dem letzten Sieg von Liefering in der zweiten Liga am 18. August geht es in der Tabelle nur noch abwärts. Nach dem 1:1 gegen Admira am Sonntag stehen die Jungbullen nur noch auf dem vorletzten Tabellenplatz, sind seit sechs Spielen sieglos. Dabei wär ein Sieg notwendig gewesen. Nachdem Sturm II am Samstag gegen Dornbirn gewonnen hat, wurde das Farmteam von Red Bull Salzburg von den Grazern überholt. Sieben Punkte trennen die Mozartstädter als 14. vom Tabellenletzten Amstetten. Doch trotz der negativen Tabellensituation will Trainer Onur Cinel nichts von einer Krise hören: „Ich glaube, die letzten Spiele spielen wir schon deutlich besser, sind auch in den vergangenen beiden Spielen in Führung gegangen. Insofern ist da schon eine Entwicklung zu sehen.“