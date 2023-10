Camping-Anfängerin schnuppert ins „Vanlife“

Allerdings führt der „Krone“-Selbsttest am Wochenende nur einmal quer durch Kärnten – von Unterkärnten bis ins Maltatal. Mit dabei sind ein VW-California Beach vom Kärntner Campingexperten „My Vanture“, Mann und Kleinkind. Allerdings sollte man sich eigentlich erst mit dem Material vertraut machen. Der Bus ist zwar selbsterklärend und lässt sich leicht zu einem waren Platzwunder verwandeln, trotzdem gibt’s einige Stolpersteine bei unserem ersten Besuch in der Welt der Camper. Die Suche nach einer Steckdose für das Smartphone ist erst nach einem vollen Tag erfolgreich. Wer schaut schon unter dem Sitz nach? Und auch der Aufstieg in das Dachzelt ist für Unbewegliche nicht so leicht.