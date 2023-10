Kommen digitale Gesundheits-Apps auf Rezept?

Krankheitsmanagment bei unipolarer Depression

DiGAS nehmen an Bedeutung bei der Unterstützung im Management psychischer Erkrankungen zu. Ein solches Beispiel stammt aus Österreich (edupression.com), bei dessen Entwicklung Prof. Dr. Lukas Pezawas, Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Wiener AKH, mitgearbeitet hat. Zur Anwendung kommt die App zur Psychoedukation bei leichter bis mittelschwerer Depression. Das bedeutet, sie vermittelt Information über die Krankheit und gibt dem Patienten Tools in die Hand, seinen Zustand besser zu verstehen und zu managen. Es gibt die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und evidenzbasierte, medizinische Lerninhalte abzurufen. Vorab findet eine ärztliche Abklärung statt.