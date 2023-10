Kirche übt wieder Kritik an Abtreibungsmöglichkeit

Erst am Mittwoch präsentierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) eine lang erwartete Lösung in der Abtreibungsfrage. Schwangerschaftsabbrüche werden künftig am Krankenhaus Bregenz vorgenommen. Das sorgt nun wieder für Kritik - und zwar in der Kirche. Konkret äußerte sich Bischof Benno Elbs auf der Diözesan-Website zur Thematik.