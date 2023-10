Lösung für Abtreibungen in Vorarlberg gefunden

Protest in vergangenen Wochen

Wie groß der Einfluss der SPÖ auf die aktuelle Lösung ist, ist streitbar. So sind in den vergangenen Wochen beispielsweise Menschen für das Angebot eines Schwangerschaftsabbruchs auf die Straße gegangen, Aktivistinnen haben sich zusammengeschlossen und das Bündnis Pro Choice Vorarlberg gegründet.