Kinder angelockt: Sprach Polizei von „Panikmama“?

Zeitfaktor ist für die Polizei entscheidend

Das bestätigte auch die Pressestelle der Polizei, die einen wichtigen Hinweis hat: „Der Zeitfaktor ist bei so einem Vorfall wichtig. Deshalb muss der erste Schritt zur Polizei führen und nicht zuerst auf Social Media gepostet werden. So können wir ehestmöglich eine Fahndung einleiten. Ansonsten wird es schwierig, genau nachzuvollziehen, wer was gesehen hat.“