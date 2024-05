Tinte ist trocken! Williams verlängert mit Fahrer

Bekommt Antonelli eine Chance bei Williams?

Der Sitz von Albons Teamkollegen Logan Sargeant wackelt. So wurde schon spekuliert, dass der 17-jährige Kimi Antonelli in Imola den US-Amerikaner bereits ersetzen könnte. Die nötigen Punkte für die sogenannte Superlizenz, die Formel-1-Fahrerlaubnis, hätte er. Doch Antonelli wird erst am 25. August 18. Nach Verstappens Raketenstart mit nur 17 Jahren und 166 Tagen in der Königsklasse hat der Automobil-Weltverband das Mindestalter der Fahrer auf 18 heraufgesetzt. Ein Sonderantrag für die Superlizenz Antonellis wurde aber schon gestellt – dem Vernehmen nach von Williams.