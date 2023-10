Regisseur Federer steht vor seinem Comeback

In der Salzburger Liga drehte Straßwalchen gegen Anif ein 0:1 noch in einen 2:1-Sieg. Die Gäste waren durch Tobias Moser (13.) in Führung gegangen. Noch in der ersten Hälfte hielt Anifs Goalie Stadlbauer einen Elfer. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren stärker aus der Kabine, erzielten in Person von Daniel Lettner (48.) den Ausgleich. 13 Minuten später zeigte der Schiri erneut auf den Punkt - Laurin Pichler verwandelte zum 2:1-Endstand. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, resümierte der Wolfang Denk, Trainer der siegreichen Flachgauer, die zumindest bis Freitag in die Top-Zehn vorstoßen. „Die Spieler haben bis Montag frei. Allerdings haben sie den klaren Auftrag von mir, eine Runde zu laufen oder sich aufs Rad zu setzen. Vier Tage sollten sie nicht nur auf der Couch verbringen“, schmunzelte der Coach.