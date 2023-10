„Die haben das gebraucht wie einen Bissen Brot“

Wogen glätten

Diese Erfahrung machte Bischofshofen erst vergangene Woche. Beim 2:6 in der Fremde sah der BSK gar kein Land, kassierte sechs Gegentore binnen 37 Minuten. Drei Tage später trennten sich die Pongauer von Trainer Raphael Laghnej. Mit Adonis Spica, der den Mainzer schon zu der Zeit krankheitsbedingt vertreten hatte, soll es jetzt besser laufen. Heißt: Einerseits muss dem Landesmeister die Wiedergutmachung fürs Debakel gelingen. Andererseits will man die Wogen nach der Trennung glätten, das Schiff in ruhigere Fahrwasser führen. Helfen würde da ein deutlicher Heimsieg am Samstag (17) die Altach Juniors. Sonst droht das nächste Krisengespräch vielleicht schon früher als gedacht.