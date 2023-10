Kapazitätsproblem an Schulen wird zum Politikum

Je nachdem, wen man fragt, sind Wörgls Pflichtschulen gut gefüllt oder sie platzen aus allen Nähten. Gottfried Schneider sitzt für die Oppositionsliste „Wir für Wörgl“ im Gemeinderat und ist Schuldirektor der MS 1. An die „Krone“ wandte er sich in seiner Funktion als Politiker. „Wir haben teilweise sehr kleine Klassenräume, die der Norm nicht mehr entsprechen“, klagt er. Kinder, die separat unterrichtet werden, müssten am Gang sitzen, „die Spannungen unter den Schülern nehmen zu“. Und: Die große Turnhalle des Pflichtschulzentrums reicht, obwohl sie gedrittelt wird, nicht mehr für alle aus.