Quereinsteiger werden auch im Standesamt gesucht

Was soll das bringen? Neben allerlei Modernisierungen des aus dem Jahr 1985 stammenden Gesetzes gibt es Änderungen, die den Zugang zum Standesbeamtentum erleichtern sollen. Zum Beispiel durch den Entfall des Vorbereitungskurses auf die Standesbeamten-Dienstprüfung oder das Absehen von bestimmten sonstigen beruflichen Voraussetzungen: „Es kann daher in besonderen Fällen etwa auch ,Quereinsteigerinnen bzw. Quereinsteigern‘ ermöglicht werden, die Prüfung abzulegen. Die Bestimmung soll helfen, Zeiten eines Personalmangels zu überbrücken und sicherzustellen, dass künftig ausreichend Standesbeamtinnen bzw. Standesbeamte zur Verfügung stehen“, wie es in den Erläuterungen heißt. Das soll aber „nur in Ausnahmefällen“ greifen.