Rätsel um unbekannten Toten in den Stubaier Alpen

Bergtragödie in Tirol: Ein tödliches Alpinunglück hat sich am Dienstagvormittag am zweithöchsten Gipfel in den Stubaier Alpen ereignet. Ein Alpinist stürzte vom Schrankogel rund 130 Meter in die Tiefe. Die Identität der Leiche ist bislang noch ein Rätsel.
Schreckliche Szenen mussten am Dienstag kurz nach 11 Uhr Augenzeugen im Bereich des Westgrats des 3497 Meter hohen Schrankogels (Gries im Sulztal, Bezirk Imst) mitansehen. Ein – bislang unbekannter – Alpinist stürzte dort aus unbekannter Ursache in den Abgrund.
Polizeihubschrauber fand Leiche
Die Augenzeugen schlugen Alarm, ein Rettungseinsatz startete. Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle Tirol konnte freilich nur noch die Leiche des Verunglückten finden.
Der Tote wurde von den Einsatzkräften geborgen und anschließend mit dem Helikopter ins Tal geflogen.
Auto des Toten auf Parkplatz gefunden?
Der Mann ist allein unterwegs gewesen, um wen es sich handelt, steht noch nicht fest. Zwar wurde vermutlich dessen Auto am Parkplatz in Gries im Sulztal entdeckt, die Identität hat man jedoch noch nicht zweifelsfrei feststellen können.
Der verunglückte Bergsteiger dürfte jedenfalls am Dienstagmorgen von Gries (1569 m) zu der verhängnisvollen Hochtour aufgebrochen sein.
